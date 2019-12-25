Жители Мурино выловили мусор из городского болота

Им помогали прохожие.

В среду, 29 апреля, жители Мурино снова провели мероприятия по уборке городских территорий. Очистка заросшего канала на пересечении Воронцовского бульвара и бульвара Менделеева проходит второй раз подряд. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино LIVE | Мурино".

Активисты собрали несколько огромных мешков мусора на маленьком пятачке. По словам автора поста, количество инициативных жителей растет с каждым днем. Иногда на помощь приходят даже прохожие.

Завтра в 15:00 уборка продолжится на условленным месте. Всем, кто желает присоединиться, рекомендуется запастись средствами личной защиты, палками для вылова отходов из воды и непромокаемой обувью.

Ранее мы рассказали о том, что "Невалинк" оставил жителей Мурино без интернета в период самоизоляции.

Фото: ВКонтакте / 9kino.live