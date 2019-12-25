"Невалинк" оставил жителей Мурино без интернета в период самоизоляции

Горожане жалуются, что теряют деньги из-за простоя в удаленной работе.

Утром 30 апреля жители Мурино, которые пользуются услугами компании "Невалинк", остались без интернета. Накануне провайдер опубликовал на своей странице "ВКонтакте" объявление о проведении работ "по улучшению качества предоставляемых услуг на городском узле связи". Изначально, они должны были закончиться в 10 утра, однако потом "по непредвиденным обстоятельствам" это время перенесли на 13 часов.

Жители Мурино негодуют, публикуя в сети гневные комментарии. Сейчас в период самоизоляции многие работают из дома. Из-за плановых работ "Невалинка" горожане оказались отрезаны от интернета, деньги за часы простоя никто не заплатит.

Проснулась с утра, и такой сюрприз. Пока у меня есть интернет, есть работа. Пыталась позвонить в службу поддержки, линия занята, сайт не работает. Написала "ВКонтакте", прислали стандартную отмашку: извините, делаем все, что можем. А кто мне вернет деньги за часы простоя? Написала в редакцию Piter.TV возмущенная жительница Мурино

Сайт компании "Невалинк", действительно, не работает. Piter.TV также не смог дозвониться до провайдера, линия на протяжении получаса была постоянно занята.

Проснулись утром, а интернета нет. Никто нас не предупреждал о внезапном отключении сети для того, чтобы улучшить связь! До провайдера не дозвониться даже. Будний день, люди на самоизоляции вообще-то работают!!! Совершенно безударными и глупыми действиями "Невалинк" оставил своих пользователей без возможности заработать, чтобы завтра можно было поесть купить! Возмутилась другая горожанка

Почему нельзя было провести плановые работы на выходных днях, когда интернет не так нужен?! Впереди длинные майские праздники. Устроили бы проверку на них. Наша с мужем работа завязана на интернете. Вынуждены тратить мобильный трафик, чтобы хоть как-то оставаться на связи и иметь возможность выполнять рабочие задания. Заявила еще одна жительница Мурино

Люди не уверены, что в 13 часов работы "по улучшению связи" закончатся. Piter.TV будет следить за сложившейся ситуацией.

Фото: pixabay.com