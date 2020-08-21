Жители Минска начали резко скупать валюту

Жители Минска начали резко скупать доллары. У пунктов обмена валюты ажиотаж. Об этом сообщает ТАСС.
Люди не знают, что будет дальше с белорусской валютой. В этой связи они покупают доллары. Движение транспорта на центральный улицах не перекрыто. У Следственного комитета наблюдаются ограничения. Туда сегодня прибыли члены президиума Координационного совета оппозиции. По улицам не наблюдается усиленных нарядов милиции. Магазины и кафе открыты. Интернет и телефонная связь функционируют.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, занял пост президента республики. Его соперница Светлана Тихановская набрала всего 10,12% голосов. Результаты не устроили белорусов. Они начали выходить на улицы с акциями протестов.
Ранее мы сообщили, что белорусский архиерей призвал священников не принимать участие в протестах.
Видео: Telegram / @nexta_live
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