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Жители Минска начали резко скупать валюту

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Местные жители утверждают, что белорусский рубль "проседает".

Жители Минска начали резко скупать доллары. У пунктов обмена валюты ажиотаж. Об этом сообщает ТАСС.

Люди не знают, что будет дальше с белорусской валютой. В этой связи они покупают доллары. Движение транспорта на центральный улицах не перекрыто. У Следственного комитета наблюдаются ограничения. Туда сегодня прибыли члены президиума Координационного совета оппозиции. По улицам не наблюдается усиленных нарядов милиции. Магазины и кафе открыты. Интернет и телефонная связь функционируют.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, занял пост президента республики. Его соперница Светлана Тихановская набрала всего 10,12% голосов. Результаты не устроили белорусов. Они начали выходить на улицы с акциями протестов.

Ранее мы сообщили, что белорусский архиерей призвал священников не принимать участие в протестах.

Видео: Telegram / @nexta_live

Теги: беларусь, валюта, минск
Категории: Лента новостей,

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