Жители Гатчины пожаловались главе области на шум от проезжающих поездов

Местные жители просят Александра Дрозденко наконец-то решить данную проблему, установив шумозащитные экраны.

В понедельник, 15 ноября, состоялась прямая линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. До главы области дозвонилась жительница Гатчины, которая пожаловалась на шум от проезжающих поездов Октябрьской железной дороги.

Она попросила Дрозденко наконец-то решить данную проблему, установив шумозащитные экраны. С данной проблемой местные жители уже обращались ранее к главе области. В июле специалисты измерили уровень шума, который действительно превысил нормы. Однако шумозащитные экраны так и не установили.

Дрозденко заявил, что областное правительство запросит данные по замеру шума. Если показатели действительно окажутся выше нормы, то чиновники потребуют от руководства РЖД шумозащитные экраны.

Ранее жители Красного Села пожаловались на свист от светофоров на открывшемся Ивангородском проспекте.

Фото: Piter.TV