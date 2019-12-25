В феврале петербуржцы жаловались на ошибки при начислении коммунальных услуг

Жители Центрального района больше всех в Петербурге жалуются на ЖКХ.

В прошлом месяце петербуржцы направили в Госжилинспекцию почти четыре тысячи обращений. Больше всего жалоб поступило от жителей Центрального района. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В инспекцию поступило 3 750 обращения с 3774 вопросами. По большей степени запросы касались содержания общего имущества дома, также было много жалоб на ошибки при начислении коммунальных услуг.

Также в феврале петербуржцев беспокоили сломанные лифты, затопленные подвалы и протекающая кровля.

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ.

Фото: Piter.TV