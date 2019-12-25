Депутат ЛДПР предложил остановить коммунальные платежи на время карантина из-за распространения коронавируса.

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ. Соответствующую инициативу в нижнюю палату парламента внес депутат Василий Власов. Политик направил законопроект главе Минстроя Владимиру Якушеву. О тексте документа рассказали журналисты "РИА Новостей". Автор письма считает, что население нужно временно освободить от коммунальных платежей на период эпидемии.

Власов считает, что на граждан во время карантина приходятся дополнительные издержки в виде счетов за ЖКХ. Это связано с тем, что им приходится длительный период времени проводить дома. Издержки накладываются на общее сокращение доходов в период распространения коронавирусной инфекции.

Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает прокомментировал депутат ЛДПР

По мнению Власова, временная отмена платы за ЖКХ частично поможет россиянам в сложной экономической ситуации. Депутат уверен, что данную меру поддержки необходимо ввести до окончания особого режима, введенного с целью профилактики инфекции в стране.

Аваков предупредил украинцев о голоде.

Видео:

