Жителей Тихвина предупредили о волках в окрестностях города

В связи с этим вышло указание о регулировании численности волков в данном районе.

В окрестностях Тихвина появились волки — диких животных заметили на Фишевой Горе. Такую информацию озвучили в администрации района.

Данную информацию подтвердили и в охотнадзоре Ленобласти. В связи с этим вышло указание о регулировании численности волков в данном районе.

Местным жителям советуют для своей безопасности использовать на участках электронные и механические отпугиватели, не оставлять домашних животных на улице одних.

В Тихвине в доме-музее Римского-Корсакова завершается реставрация.

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