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Жителей Тихвина предупредили о волках в окрестностях города
Сегодня, 13:03
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nastya960

Жителей Тихвина предупредили о волках в окрестностях города

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В связи с этим вышло указание о регулировании численности волков в данном районе.

В окрестностях Тихвина появились волки — диких животных заметили на Фишевой Горе. Такую информацию озвучили в администрации района.

Данную информацию подтвердили и в охотнадзоре Ленобласти. В связи с этим вышло указание о регулировании численности волков в данном районе.

Местным жителям советуют для своей безопасности использовать на участках электронные и механические отпугиватели, не оставлять домашних животных на улице одних.

В Тихвине в доме-музее Римского-Корсакова завершается реставрация.

Фото: pixabay

Теги: волки, охотнадзор, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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