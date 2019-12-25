Жителей Тихвина предупредили о волках в окрестностях города

В окрестностях Тихвина появились волки — диких животных заметили на Фишевой Горе. Такую информацию озвучили в администрации района.
Данную информацию подтвердили и в охотнадзоре Ленобласти. В связи с этим вышло указание о регулировании численности волков в данном районе.
Местным жителям советуют для своей безопасности использовать на участках электронные и механические отпугиватели, не оставлять домашних животных на улице одних.
В Тихвине в доме-музее Римского-Корсакова завершается реставрация.
Фото: pixabay
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