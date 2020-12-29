В Тихвине в доме-музее Римского-Корсакова завершается реставрация

Тихвин посетил зампредседателя правительства Ленобласти Владимир Цой.

В доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине к концу подходят реставрационные работы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" рассказал зампредседателя правительства Ленобласти Владимир Цой.

Также Цой отметил, что снова был поднят вопрос о переводе Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея из монастыря в здания бывшего имения Лохвицких. Именно там музей и находился в довоенные годы.

По словам заместителя председателя правительства 47 региона, сейчас готовится заявка на финансирование проектирования, а также приспособления зданий под музей.

В конце января Цой рассказал, что в Ленобласти завершается реставрация Дома станционного смотрителя.

Фото: ВКонтакте/ Владимир Цой