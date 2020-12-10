В Россию пришла эпидемия половой инфекции, приводящая к простатиту и бесплодию

Заболевание практически ничем не лечится.

Уролог Евгений Греков предупредил россиян об эпидемии половой инфекции, которая наблюдается сейчас в стране. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он заявил, что заболевание практически ничем не лечится и приводит к простатиту и бесплодию.

"Проявляется как гонорея, течет гной из уретры, запаха нет, вызывает страшнейшие циститы. Надевайте, ребят, презервативы", - отметил эксперт.

По словам врача, сегодня эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась. Поэтому он призвал проверять своих половых партнеров.

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