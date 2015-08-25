Жителей Петербурга предупредили о сильном тумане 7 декабря

Видимость составит 500 метров и менее.

Петербуржцев и жителей Ленобласти предупредили об ухудшении погодных условий ночью в четверг, 7 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу 6 декабря.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра местами ожидается туман. Видимость составит 500 метров и менее.

Отметим, что в четверг в Ленобласти местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17 градусов, местами -20...-25 градусов, днем -9...-14 градусов, местами до -17. На дорогах будет гололедица.

Туман окутывал Северную столицу и во вторник, 5 декабря.

Фото: Pxhere