Жителей Петербурга порадовали видео с нерпой

Волонтеры отметили, что реабилитация малыша проходит хорошо.

В субботу, 6 июня, с жителями петербурга поделились видео с нерпой. Видеозаписью поделились сотрудники фонда "Друзей Балтийской нерпы", в социальной сети "Вконтакте".

На видео Шлиссик, именно так зовут нерпенка, сосет лапку. Сотрудники пояснили, что многие спасенные нерпята слишком рано теряют связь с матерью, поэтому сохраняют подобную привычку.

Также волонтеры отметили, что несмотря на это, нерпенок чувствует себя достаточно самостоятельным: "на ручки не лезет, а от незнакомого человека прячется в воде под полочкой и следит за обстановкой через щели". Это значит, что реабилитация проходит хорошо.

Ранее мы писали, что двух краснокнижных сов выпустили на волю в Петербурге.

Видео: vk.com/sealrescue