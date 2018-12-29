Жители Петербурга сядут в тюрьму на 4 года за похищение банкомата

В этот момент в аппарате находилось около 7,5 млн рублей.

Выборгский районный суд вынес свой приговор в отношении семерых жителей Петербурга. Их признали виновными в краже банкомата, в котором находилось около 7,5 млн рублей. Об этом рассказали в прокуратуре города.

Инцидент произошел в октябре 2016 года. Подсудимые подъехали на автомобиле к банкомату "ЮниКредитБанк", располагающемуся возле дома №34 на проспекте Просвещения. При помощи троса они погрузили аппарат в свою машину и попытались скрыться с места преступления в сопровождении двух других авто.

Грабителей заметили стражи порядка и начали преследование. Преступники пытались скрыться в гаражном кооперативе, однако у них ничего не получилось. Сотрудники полиции и спецподразделения Росгвардии задержали злоумышленников.

Накануне состоялся суд, который признал петербуржцев виновными в совершении преступления. Мужчин ждет четыре года и один месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого и общего режима.

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