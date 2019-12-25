Жителей Петербурга будут платить за лифты, даже если их в подъезде нет

Лифтом пользуются 6 квартир из 200, а платят все.

Петербуржцы, проживающие в доме №13 на улице Большой Зеленина, будут платить за лифт, которым не пользуются. Счета за него приходят даже тем, кто живет на первом этаже. Об этом сообщила "Фонтанка".

Из 17 парадных лифт есть в одной из них, но несмотря на это с февраля платят за лифт все. То есть им пользуются лишь 6 квартир из 200. Жильцы обратились в ЖКС-2. Там отметили, что согласно федеральному закону и отдельным положениям распоряжения комитета по тарифам, за лифт должны платить все жильцы, где он установлен, даже если в доме нет лифта.

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Фото: Pixabay