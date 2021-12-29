Жителей Ленобласти призвали помочь беженцам Донбасса

В регионе собирают предметы первой необходимости.

В Ленобласти стартовала акция помощь беженцам из Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики. Об этом сообщили в администрации региона сегодня, 20 февраля.

Местных жителей попросили помочь со сбором вещей первой необходимости. Отзывчивые ленинградцы могут передать беженцам следующие предметы: постельное белье, пледы, одеяла, подушки; предметы личной гигиены новые в упаковке — мыло (гель), шампуни,зубную пасту (детскую, взрослую), зубные щетки новые в упаковке (детские, взрослые); полотенца, ножницы, нитки, иголки; одежду (детскую, взрослую) в чистом виде (в том числе универсальные теплые вещи); нижнее белье (новое в упаковке); изделия носочно-чулочные (новые); обувь (детскую, взрослую, универсальную); посуду одноразовую в упаковках; накидки от дождя; детские игрушки, книги; канцелярские товары (ручки, блокноты, конверты); детские памперсы; детское питание (сухое); продукты питания длительного хранения.

Пункты помощи есть во всех районах Ленинградской области. Адрес ближайших к вашему дому можно посмотреть здесь.

Ранее на Piter.tv: Ленобласть готова принять около 1,5 тыс. беженцев с Донбасса.

Фото: Pexels