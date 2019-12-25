Жителей Ленобласти предупредили о ливне в понедельник утром

Днем ожидается усиление ветра.

В понедельник, 13 сентября, жителей Ленинградской области предупредили об ухудшении погоды утром. В пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС" отметили, что с 9 до 12 часов ожидаются грозы и ливни.

Помимо этого с 14 до 17 часов усилится северо-западный, западный ветер. Его скорость составит до 20 м/с.

В связи с этим спасатели просят жителей области быть внимательными и осторожными, поскольку повышается риск возникновения происшествий, в том числе ДТП, повреждений (обрывов, замыканий) на ЛЭП, ТП и линиях связи, возникновения аварий на объектах ЖКХ. В МЧС рекомендуют воздержаться от выхода на воду и посещения лесов, а также по возможности оставаться дома.

Ранее мы писали, что циклон "Кийан" испортит погоду в Петербурге 13 сентября.

Фото: Piter.tv