Жителей Ленобласти бесплатно обучат цифровым профессиям

Первый поток курса начнет обучение уже сегодня, 18 февраля.

Жителей Ленинградской области бесплатно обучат цифровым профессиям. После прохождения обучения учащиеся получат удостоверение о повышении квалификации. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Интенсив проходит в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Первый поток курса начнет обучение уже сегодня, 18 февраля. В программу входят 16 часов онлайн-лекций, 6 часов самостоятельной работы и 2 часа итоговой аттестации. После успешного прохождения всех этапов участники получат удостоверение о повышении квалификации АНО "Университет 2035".

Оставить заявку на участие в интенсиве можно по этой ссылке.

Следующие потоки запланированы на 15 марта, 12 апреля, 17 мая, 14 июня, 13 сентября, 11 октября и 15 ноября.

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Фото: Piter.tv