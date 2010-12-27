Жительнице Серпухова, которой муж отрезал кисти рук, сделали протезы в Германии

Впереди девушку ждёт реабилитационный курс для левой руки.

22 марта Маргарита Грачева вернулась в Россию из Германии, где проходила протезирование руки. Сообщает сама Маргарита в социальной сети ВКонтакте.

Страшная история с Маргаритой произошла в октябре, когда ревнивый муж увёз её в близлежащую лесополосу и начал пытать, обвиняя в измене. Сначала мужчина раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти. Осознав содеянное, он отвез женщину в больницу и сдался властям.

Врачам удалось пришить только левую руку, собрав ее по частям. Маргарите предстоит заново учиться пользоваться ею, к кисти понемного возвращается чувствительность, но по оценкам специалистов до кончиков пальцев нервы дорастут не раньше мая-июня.

С правой рукой все сложнее. Протез Рита решила делать в Германии, где могут изготовить протезы самых современных модификаций, - на это пошли деньги, которые удалось собрать всей страной.

Почти месяц Рита Грачева и сопровождающая ее мама Инна Владимировна провели в немецком городе Дудерштадт, где находится ортопедическая фабрика и специализированная клиника.

Изначально мы выбирали из трех вариантов протеза. Есть современная и очень функциональная модель "Бибионика". Она позволяет даже за компьютером работать. Но при этом очень хрупкая и часто ломается. Когда врачи узнали, что у Риты двое маленьких детей, они порекомендовали делать два протеза. Функциональный, "Бибионику", сделать, на выход и для каких-то тонких работ. А для повседневной жизни, для домашней работы - более простой и крепкий протез, на котором работают только большой и указательный пальцы. Рассказывает мама Риты Инна Шейкина "Комсомольской Правде"

Сегодня Рита Грачева написала в соцсетях, что она наконец-то вернулась домой.

Привет, я вернулась домой, но ненадолго. Впереди реабилитационный курс для левой руки в Санкт-Петербурге. В Германии мне сделали два протеза (один более функциональный, второй попроще, для черновой работы).

Известно, что у Риты - два сына-дошкольника. К тому, как будет выглядеть их мама, детей начали готовить заранее. Женщина рассказывала "КП", что объяснила мальчишкам: "у вашей мамы будут руки, как у робота!".

Фото: ВКонтакте / Маргарита Грачёва