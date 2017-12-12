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Появилось видео допроса ревнивца из Серпухова, отрубившего руки своей жене

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Появилось видео допроса ревнивца из Серпухова, отрубившего руки своей жене.

В сеть проникло видео допроса ревнивца из Серпухова, отрубившего руки своей жене.

Журналистам телеканала РЕН-ТВ мужчина отказался назвать причину своего задержания. Во время допроса мужчина сообщил, что сам пришел сдаваться властям.

Жена подозреваемого находится в больнице. Ей сделали операцию, в результате которой врачам удалось пришить ей левую конечность. Но гарантии, что она приживется нет. Врачи говорят, что пострадавшей предстоит сложная реабилитация.

Напоминаем, что ревнивый мужчина из Серпухова свою жену в близлежащую лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала мужчина раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти. Осознав содеянное, он отвез женщину в больницу и сдался властям.

Видео: YouTube/Телеканал 360
 

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Категории: Новости России

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