В Минтруде предложили продлить рабочий день миллионам селянок

Жительниц сёл хотят лишить сокращенной рабочей недели.

В Министерстве труда предложили продлить рабочий день миллионам селянок. Об этом сообщают "Известия".

Сегодня жительницы сёл трудятся по сокращенному графику, который составляет 36 часов в неделю вместо 40. Несмотря на это, женщины получают полноценную заработную плату.

Чиновники предлагают продлить рабочую неделю селянок на 4 часа. В агропромышленном комплексе выступают против нововведения. Специалисты уверены, что женщинам, проживающим в деревнях, нужно иметь дополнительное время для выполнения домашних работ.

Если предложение Министерства труда вступит в законную силу, то более 10 млн селянок придется изменить привычный образ жизни и приспособиться к 40-часовой рабочей неделе.

Ранее мы писали, что чиновников станут хвалить не деньгами, а словами.

Видео: YouTube