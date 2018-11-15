Чиновников станут хвалить не деньгами, а словами

В Минтруде считают, что такая мотивация поможет сделать службу более желанной.

Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих. Он будет опубликован во втором квартале 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Сотрудники министерства уверены, что такая мотивация поможет улучшить работу государственного аппарата и сделает службу более желанной.

Власти хотят снизить объемы финансовых поощрений чиновников. Во многих странах госслужащих мотивируют премиями, пенсиями и долгосрочными контрактами. В России же поощрение деньгами чересчур затратно.

Фото: Piter.tv