40-летний мужчина упал с высоты примерно в 60 метров и выжил.

Житель Воронежа упал с 19 этажа на припаркованный внедорожник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 4 апреля на улице Колесниченко. 40-летний мужчина упал с высоты примерно в 60 метров. Он приземлился на внедорожник Nissan X-Trail и выжил.

На место происшествия прибыли спасатели. Мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, смог встать на ноги. Его отправили в больницу.

Ранее мы сообщали, что при стрельбе в баре в Оклахоме погибли три человека.

Видео: Telegram / SHOT