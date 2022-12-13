Житель Воронежа упал с 19 этажа на припаркованный внедорожник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел 4 апреля на улице Колесниченко. 40-летний мужчина упал с высоты примерно в 60 метров. Он приземлился на внедорожник Nissan X-Trail и выжил.
На место происшествия прибыли спасатели. Мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, смог встать на ноги. Его отправили в больницу.
Ранее мы сообщали, что при стрельбе в баре в Оклахоме погибли три человека.
Видео: Telegram / SHOT
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