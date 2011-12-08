Житель Выборга получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России

Размер штрафа составил 30 тыс. рублей.

Суд рассмотрел еще одно дело о дискредитации Вооруженных сил России. По делу проходил житель Выборга, на него составили административный протокол. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

По предварительной информации, в Выборге мужчина провел одиночный пикет с плакатом, на котором он написал лозунг, дискредитирующий ВС России.

В результате был составлен административный протокол, мужчине придется заплатить штраф, размер которого составляет 30 тыс. рублей.

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