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Житель Выборга получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России
Сегодня, 12:55
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Житель Выборга получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России

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Размер штрафа составил 30 тыс. рублей.

Суд рассмотрел еще одно дело о дискредитации Вооруженных сил России. По делу проходил житель Выборга, на него составили административный протокол. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

По предварительной информации, в Выборге мужчина провел одиночный пикет с плакатом, на котором он написал лозунг, дискредитирующий ВС России.

В результате был составлен административный протокол, мужчине придется заплатить штраф, размер которого составляет 30 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что на Луначарского полицейские накрыли нарколабораторию. 

Фото: pixabay 

Теги: закон о фейках, штраф за дискредитацию вооруженных сил россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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