Петербуржца оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Инцидент произошел днем 6 марта.

Пушкинский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии правоохранителей, днем 6 марта на Невском проспекте мужчина держал плакат, на котором он написал лозунг, дискредитирующий ВС России. То есть, по данным суда, он формировал мнение окружающих об участии ВС РФ в войне, а не в специальной операции.

Мужчина должен выплатить штраф 35 тысяч рублей.

Также житель Выборга получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России.

Фото: Piter.tv