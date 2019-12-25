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Петербуржца оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 8:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

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Инцидент произошел днем 6 марта.

Пушкинский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии правоохранителей, днем 6 марта на Невском проспекте мужчина держал плакат, на котором он написал лозунг, дискредитирующий ВС России. То есть, по данным суда, он формировал мнение окружающих об участии ВС РФ в войне, а не в специальной операции.

Мужчина должен выплатить штраф 35 тысяч рублей.

Также житель Выборга получил штраф за дискредитацию Вооруженных сил России.

Фото: Piter.tv

Теги: закон о фейках, правонарушений
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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