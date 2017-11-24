Житель Великобритании уверяет, что снял на видео таинственного художника Бэнкси

Интернет взорвало видео, автор которого уверен, что смог запечатлеть неуловимого и загадочного Бэнкси.

Бэнкси художник стрит-арта, который своим талантом и остросоциальными работами завоевал популярность сначала в Англии, а затем и по всему Миру. Но, за этим художником закрепилась слава самого таинственного и загадочного. Никто доподлинно не знает, кто скрывается за этим псевдонимом, что, конечно же, только больше разогревает интерес к его работам и ему самому.

По некоторым версиям его настоящее имя Роберт или Робин. Весной 2016 года ряд СМИ сообщили, что ученые выяснили, что настоящее имя Бэнкси - Робин Каннингем. По другой версии - Роберт Дель Ная, британский музыкант из группы Massive Attack.

На днях мир облетело видео из Великобритании, на котором предположительно мужчине удалось заснять загадочного Бэнкси. Автор видео заподозрил в мужчине, сидящем в грузовике, грабителя и на всякий случай снял его на камеру мобильного телефона. На данном видео мужчина в возрасте около 40 лет, в бейсболке и темных очках сидит в кабине грузовичка, уткнувшись, толи в смартфон, толи в какие-то бумаги. Лицо очень трудно разглядеть. Вскоре приблизительно в этом месте появилось граффити Бэнкса, поэтому и возникла догадка, что этот мужчина и есть загадочный художник Бэнкси.

Видео: YouTube/SWNS TV