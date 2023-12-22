Житель Тихвина выращивал на участке своей матери запрещенные вещества

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

В результате расследования дела о незаконном сбыте наркотиков на территории Тихвинского района полиция вышла на след предполагаемого продавца запрещенных веществ. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что продавцом является 35-летний житель Тихвина. При обыске на участке в деревне Ялгино, который принадлежит его матери, правоохранители в хозяйственных постройках обнаружили семь пакетов с растительным веществом зеленого цвета, лампы, весы, удобрения и семена.

Согласно результатам экспертизы, в одном из пакетов находилось 910 граммов каннабиса, остальные шесть исследуют. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в 2023 году увеличилось число наркоманов среди подростков.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти