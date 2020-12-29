Житель Ставрополья станцевал лезгинку у Вечного огня, а после извинился

Позже блогер публично извинился за свой танец в соцсетях.

Житель Ставрополья станцевал лезгинку у Вечного огня в селе Донское, а после публично извинился за проступок в социальных сетях. Об этом пишет издание "360".

Известно, что видео о Вечного огня и мемориала в память о воинах, отдавших жизнь в Великую Отечественную войну, появилось в сети 16 января. Кадры заинтересовали сотрудников правоохранительных органов.

Я надеюсь, что его родные и близкие объяснили, что его дед был на войне и защищал его отца и мать. написал один из комментаторов под видеороликом с танцем

Позже блогер публично извинился за свой танец в соцсетях. Он пообещал, что больше такого не повторится.

Ранее было опубликовано видео того, как Вечный огонь на Марсовом поле потух от снежков.

Видео: YouTube / ПРОСТО ПОСМОТРИ