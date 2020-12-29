С мамой и ребенком сотрудники полиции провели профилактическую беседу.

Опубликовано видео того, как Вечный огонь на Марсовом поле потух от снежков. На ней видно, как монумент в центре Петербурга временно затухает от попавшего на него снега.

Накануне полицейские нашли виновников остановки работы мемориала – ими стала мама и 9-летний ребенок, которые проживают рядом с Марсовым полем. Женщина рассказала, что ее сын, играя в снежки, пропустил один "снаряд" в сторону горелки, который остановил огонь.

С мамой и ребенком сотрудники полиции провели профилактическую беседу.

Ранее сообщилось, что к тушению Вечного огня на Марсовом поле могли быть причастны четверо злоумышленников, которые закидали огонь снегом, после чего скрылись. Инцидент произошел 17-го января в Петербурге.

Благодаря видеокамерам удалось установить, что огонь потух в 21:41, а уже в 21:59 горение огня восстановила аварийная служба "ПетербургГаза".

Видео: Piter.tv