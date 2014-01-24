Шестеро людей госпитализированы с ожогами.

Житель Прикамья попытался сжечь десять человек во время ссоры. Об этом сообщили представители регионального Следственного комитета России. По данным надзорного ведомства, местный житель города Соликамск облил бензином пострадавших, после чего поджег их при помощи зажигалки. Инцидент произошел в ночное время в гараже.

Следствие полагает, что 44-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своими знакомыми, в числе которых было семеро мужчин и трое женщин. Он устроил драку, а после решил перейти к более радикальным мерам. Злоумышленник сходил домой, где взял канистру с топливом. Затем он вернулся в гараж и облил компанию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "а" и "д" части 2 статьи 105 УК РФ. В настоящее время шестеро пострадавших госпитализированы с ожогами тела.

В Ивановской области задержали одного из подозреваемых в стрельбе.

Фото: Следственный комитет России