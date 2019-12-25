В Ивановской области задержали одного из подозреваемых в стрельбе

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет России задержал подозреваемого в стрельбе в Ивановской области. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что пойман местный житель. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по розыску остальных лиц, которые могут иметь отношение к совершению преступления в городе Кохма.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц" и "Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц"). пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что во время бытового конфликта утром 26 июня в регионе мужчина открыл стрельбу под своим знакомым. В результате один из его оппонентов погиб, еще двое местных жителей пострадали. Сейчас оба раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Стали известны подробности стрельбы в Ивановской области, в которой пострадали несколько человек.

Фото: Piter.tv