Житель Подмосковья стрелял в полицейского, пришедшего к нему с обыском

Сегодня утром, 5 августа, в Подмосковье мужчина ранил полицейского.
Как сообщают следственные органы СУ СК РФ, в Солнечногорске полиция пришла с обыском в 6 утра к мужчине, с проверкой информации о причастности мужчины к незаконному обороту оружия. Жилец выстрелил в одного полицейского, попав ему в ногу и живот. Сотрудник МВД незамедлительно был госпитализирован.
Стрелявший задержан на месте. Им оказался мужчина 1975 года рождения. При обыске в квартире изъят целый арсенал оружия, среди которого коробки с патронами, составные части разного огнестрельного оружия и другие предметы.
На мужчину возбуждены уголовные дела и незаконном обороте оружия и за посягательство на жизнь сотрудника полиции.
В настоящий момент на месте происшествия работает следственная группа.
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Видео: СУ СК РФ
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