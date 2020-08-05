Житель Подмосковья стрелял в полицейского, пришедшего к нему с обыском

Мужчина с ранением в живот и ногу доставлен в больницу.

Сегодня утром, 5 августа, в Подмосковье мужчина ранил полицейского.

Как сообщают следственные органы СУ СК РФ, в Солнечногорске полиция пришла с обыском в 6 утра к мужчине, с проверкой информации о причастности мужчины к незаконному обороту оружия. Жилец выстрелил в одного полицейского, попав ему в ногу и живот. Сотрудник МВД незамедлительно был госпитализирован.

Стрелявший задержан на месте. Им оказался мужчина 1975 года рождения. При обыске в квартире изъят целый арсенал оружия, среди которого коробки с патронами, составные части разного огнестрельного оружия и другие предметы.

На мужчину возбуждены уголовные дела и незаконном обороте оружия и за посягательство на жизнь сотрудника полиции.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственная группа.

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Видео: СУ СК РФ