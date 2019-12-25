Житель Петербурга заступился за кондуктора и получил удар ножом в шею

Нападавшего задержали другие пассажиры автобуса.

В воскресенье, 10 мая, полицейские Петербурга задержали неизвестного, который всадил нож в шею мужчине в автобусе. Пострадавший решил вступился за кондуктора. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанный вошел в автобус на проспекте Просвещения и отказался оплачивать проезд. Женщина-кондуктор начала с ним спорить. В этот момент за нее заступился другой пассажир, который почти мгновенно получил удар ножом в шею.

Нападавшего задержали другие пассажиры автобуса. Раненого мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы писали, что в Пушкине женщина пыталась зарезать возлюбленного.

Фото: Pixabay