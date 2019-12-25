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Житель Петербурга заступился за кондуктора и получил удар ножом в шею
Сегодня, 10:18
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Arinablinova

Житель Петербурга заступился за кондуктора и получил удар ножом в шею

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Нападавшего задержали другие пассажиры автобуса.

В воскресенье, 10 мая, полицейские Петербурга задержали неизвестного, который всадил нож в шею мужчине в автобусе. Пострадавший решил вступился за кондуктора. Об этом рассказали в пресс-службе  ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанный вошел в автобус на проспекте Просвещения и отказался оплачивать проезд. Женщина-кондуктор начала с ним спорить. В этот момент за нее заступился другой пассажир, который почти мгновенно получил удар ножом в шею. 

Нападавшего задержали другие пассажиры автобуса. Раненого мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. 

Ранее мы писали, что в Пушкине женщина пыталась зарезать возлюбленного.

Фото: Pixabay

 

Теги: автобус, кондуктор, удар ножом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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