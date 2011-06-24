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Петербуржец затюнинговал семейный BMW под авто сотрудников полиции

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Таким образом мужчина поблагодарил сотрудника ДПС, который помог им с женой добраться до роддома.

Супруги, которым инспектор ДПС Расим Гаджиев помог добраться до роддома, пересядут на полицейскую машину. Счастливый отец Игорь Кузьмин нанес на семейный BMW символику оперативных служб.

По бокам иномарки появились голубые полоски с надписями, а на капоте – три красных сердца, символизирующие трех членов семьи.

Петербуржцам напомнили, что нанесение на авто символики оперативных служб является незаконным. За "полицейский" тюнинг молодые родители могут понести административную ответственность.

Видео: Instagram / igor_kuzmin444

Теги: дпс, машина
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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