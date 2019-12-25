У пары родился мальчик, которого назвали Савелием. Он появился на свет в 14.20.

В Петербурге сотрудник ГИБДД помог петербуржцу довезти до роддома рожающую жену. Свою историю 20 июля порталу "Мегаполис" рассказал новоиспеченный отец Игорь, живущий в Мурино.

Игорь находился на работе, когда ему позвонила жена Нелли и сообщила, что у нее начались схватки. Молодой человек тут же поехал домой, забрал жену, и они решили отправиться в ближайшую больницу, а не в роддом. Поскольку малыш заявил о себе раньше заявленного срока.

В больнице паре сообщили, что медучреждение не принимает мам на данном сроке беременности. Молодожены приняли решение поехать в роддом, расположенный во Всеволожске. По словам Игоря, они не стали терять время и решили, что сами быстрее доедут. Однако в районе Кузьмоловского пара встала в пробку. Медленно, но уверенно автомобиль двигался по дороге. Игорь решил попросить помощи у сотрудников ГИБДД, чтобы те сопроводили их до роддома. Однако им никто не помогал.

На Ржевской улице Игорь увидел еще один автомобиль ДПС. Молодой человек уже потерял надежду на помощь, но решил обратиться к инспектору ГИБДД, который тут же сопроводил пару прямо до роддома. Им оказался инспектор экипажа №0103 ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району, старший прапорщик Расим Гаджиев. Завтра Игорь планирует лично отблагодарить сотрудника.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти