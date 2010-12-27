Петербуржец подслушал в метро разговор о готовящемся теракте

Об этом на своем языке говорили граждане Киргизии.

Сотрудники полиции Петербурга проверяют сообщение местного жителя о возможной подготовке теракта в городском метрополитене. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В воскресенье, 24 ноября, в начале третьего дня к работникам метро на станции "Автово" подошел мужчина. Он рассказал, что незадолго до этого подслушал в вагоне разговор двух граждан Киргизии в камуфляжной форме. По словам мужчины, они якобы обсуждали на своем языке подготовку теракта. В частности, возможность устроить взрыв на станции метро "Гражданский проспект". Заявитель рассказал, что они ищут для этого дела человека славянской внешности.

Известно, что мигранты ехали по красной ветке от "Гражданского проспекта" и вышли на "Площади Восстания". Мужчина оставил номер для связи. В настоящее время ведется проверка.

Ранее мы писали, что адвокаты обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро усомнились в объективности уголовного дела.

Фото: pixabay.com