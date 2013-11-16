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Житель Петербурга подарил 400 сладких наборов детям из Мариуполя
Сегодня, 14:18
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Житель Петербурга подарил 400 сладких наборов детям из Мариуполя

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Мужчина решил сделать приятное детям, но не знал, как организовать встречу.

Житель Петербурга подарил детям из Мариуполя, которые отдыхают в лагере "Дружных", сладкие подарки. Дети получили 400 наборов с конфетами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер ЗакСа Александр Бельский.

Выяснилось, что щедрый горожанин является предпринимателем. Мужчина решил сделать приятное детям, но не знал, как организовать встречу, поэтому обратился к властям Северной столицы. 

Отметим, что за лето в петербургском лагере "Дружных" отдохнули 1,5 тыс. детей. Сейчас идет уже четвертая смена. 

Ранее на Piter.tv: жительница Петербурга купила в магазине конфеты с личинками насекомых.

Фото: Pxhere

Теги: дети из мариуполя, лагерь дружных, подарки от петербуржца, сладкие наборы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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