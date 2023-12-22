В Петербург на каникулы прибыли 400 детей и 20 педагогов из ДНР

Для детей организовали профориентационные занятия.

В Петербург на каникулы прибыли дети из Мариуполя. Сейчас школьники находятся в лагере "Дружных". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

В городе на Неве на данный момент находятся 400 школьников из ДНР. Для детей организовали профориентационные занятия. Власти Петербурга отмечают, что поддержка семей и организация отдыха школьников из ДНР является частью системной работы по поддержке новых регионов.

Город на Неве помогает в восстановлении инфраструктуры в Мариуполе. Строители и инженеры из Северной столицы приводят в порядок школы, детсады, дома, поликлиники, учреждения культуры и спорта.

Ранее мы писали, что в рамках соцпрограммы в Ленобласти возвели более 100 образовательных учреждений.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга