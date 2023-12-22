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В Петербург на каникулы прибыли 400 детей и 20 педагогов из ДНР

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Для детей организовали профориентационные занятия.

В Петербург на каникулы прибыли дети из Мариуполя. Сейчас школьники находятся в лагере "Дружных". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы. 

В городе на Неве на данный момент находятся 400 школьников из ДНР. Для детей организовали профориентационные занятия. Власти Петербурга отмечают, что поддержка семей и организация отдыха школьников из ДНР является частью системной работы по поддержке новых регионов.

Город на Неве помогает в восстановлении инфраструктуры в Мариуполе. Строители и инженеры из Северной столицы приводят в порядок школы, детсады, дома, поликлиники, учреждения культуры и спорта. 

Ранее мы писали, что в рамках соцпрограммы в Ленобласти возвели более 100 образовательных учреждений.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: дети, днр, каникулы, лагерь дружных, мариуполь, социальная среда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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