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Дети из Мариуполя приехали в Петербург на каникулы
Сегодня, 13:02
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Дети из Мариуполя приехали в Петербург на каникулы

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Они посетят Петропавловскую крепость, ГМЗ "Петергоф", Кронштадт и другие знаковые места.

Дети из Мариуполя приехали на каникулы в Петербург. Школьники будут жить в оздоровительном комплексе "Дружных". В лагере началась первая смена. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Для юных путешественников подготовили культурно-развлекательную программу. Детей ждут экскурсии, концерты, мастер-классы, оздоровительные мероприятия. Для каждой смены разработали индивидуальные варианты досуга.

В Северную столицу прибыли 400 юных жителей Мариуполя. Их пригласил губернатор Александр Беглов. Первая смена продлится до 17 июня. 

В рамках программы школьники познакомятся с историей Северной столицы. Дети посетят Петропавловскую крепость, ГМЗ "Петергоф", Кронштадт и другие знаковые места.

Тема первой смены  – "Инженерные каникулы Инициативных Творческих Школьников". Ребята  встретятся с представителями промышленных предприятий Петербурга, ведущих вузов и колледжей города.

Ранее на Piter.tv: сад Мариинского дворца открылся для прогулок.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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