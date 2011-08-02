В Петербурге впервые возбудили уголовное дело по статье о неоднократной пропаганде

Фигуранта отправили под стражу до 23 декабря.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократная пропаганда) возбуждено впервые в Петербурге. Фигуранта отправили под стражу до 23 декабря, рассказали в объединенной пресс-службе судов 1 ноября.

По версии следствия, на Р. был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики). При этом он 24 июня на спортивной площадке у дома 15к3 по улице Комиссара Смирнова оголил татуировку на груди "с изображением графического символа, внешне схожего с символикой нацистской Германии" и сделал фотографию. Кадр Р. разместил в телеграм-канале WHITE SCOUTS.

31 октября фигуранту дела предъявили обвинение. Вину он признал, однако в процессе заседания сообщил, что вину не признает и ничего общего с фашизмом не имеет. У суда попросил подписку.

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Фото: Piter.TV