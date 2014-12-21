Петербуржец хотел отомстить знакомой, а в итоге отравил ее мать

Пострадавшая попала в больницу.

Днем 29 июля в полицию Петербурга обратилась 27-летняя петербурженка и заявила на знакомого, который поджег дверь ее квартиры на Светлановском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что мужчина хотел отомстить девушке, а в результате отправил в больницу ее пожилую мать. Во время возгорания женщина надышалась смесью дымов. Ее госпитализировали с острым ингаляционным отравлением и термическим ожогом дыхательных путей.

Поджигателя задержали "по горячим следам" и поместили в изолятор. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что после пожара в частном доме в Ленобласти нашли обгоревшее тело хозяина.

Фото: Piter.TV