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Житель Перми совершил грабеж при помощи шприца и пластикового ведра

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Злоумышленник украл из магазина четыре бутылки спиртного и кваса.

Житель Перми совершил грабеж при помощи шприца и пластикового ведра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следствия, в торговый зал сетевого магазина вошел неизвестный, который использовал свое пластиковое ведро вместо корзинки для продуктов. Злоумышленник взял четыре бутылки спиртного и кваса, после чего направился к выходу. Одна из сотрудниц попыталась пресечь хищение товара, однако мужчина достал шприц и начал угрожать им.

Фигуранту удалось на время скрыться, однако оперативники установили его местоположение и провели задержание. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Республике Коми задержали нетрезвого водителя.

Видео: ГУ МВД России по Пермскому краю

Теги: магазин, ограбление, пермь, шприц
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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