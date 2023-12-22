Житель Парголово попытался протестировать самодельный БПЛА

Устройство не зарегистрировано в Росавиации.

Житель Петербурга собрал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и попытался его протестировать в Парголово 18 апреля. Мужчину заметили полицейские и сорвали процесс, передает "Фонтанка".

Петербуржца с БПЛА с логотипом XLSV 5, камерой GoPro Hero 6 и пультом управления Radiomaster нашли у дома 11 по Успенской дороге в Парголово в лесу, который примыкает к Северному кладбищу. Правоохранителям он объяснил, что дрон был собран собственными силами из различных запчастей. Устройство не зарегистрировано в Росавиации.

Напомним, в Петербурге запрет на использование БПЛА длился до 15 апреля.

Ранее мы рассказывали о том, что за отходами в городе на Неве будут следить дроны.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)