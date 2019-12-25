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Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками
Сегодня, 9:26
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matveyvn

Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками

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Среди террористов встречались и иностранные специалисты, а также лояльные боевикам граждане Сирии.

Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками из "Исламского государства" (террористическая организация, запрещённая в России). По словам коммунального работника Мухаммада Усейна Сауда, за отказ от работы на террористов была положена смерть.

Мухаммад до 2015 года убирал мусор в городе, но с началом войны ему под страхом гибели пришлось работать в ИГ. Террористы вербовали многих мирных жителей. Усейн Сауд рассказывал, что боевики заставляли гражданских минировать дороги, а также сбрасывать тела убитых солдат и горожан за чертой Пальмиры.

Среди террористов встречались и иностранные специалисты, а также лояльные боевикам граждане Сирии. Именно они занимались вербовкой.

Ранее мы писали, что группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии.

Теги: пальмира, сирия, терроризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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