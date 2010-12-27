Житель Ленобласти во время драки зарезал отца осколком кружки

Обвиняемый во время драки ударил несколько раз осколком кружки отца.

В Ленинградской области суд арестовал жителя деревни Корпиково, который обвиняется в убийстве собственного отца. Он нанес ему смертельное ранение осколком керамической кружки. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По версии Следкома, сын выпивал с отцом. Неожиданно произошел конфликт, который перерос в драку и привел к смертельному исходу. Обвиняемый во время драки ударил несколько раз осколком кружки отца. Мужчина скончался от полученных травм.

Следователи продолжают расследование уголовного дела.

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