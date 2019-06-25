Житель Ленобласти вырастил у себя дома почти 500 кустов конопли

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, п. "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ и по п. "а" ч.2 ст.231 УК РФ.

В пятницу, 21 октября, в деревне Сологубовка Мгинского городского поселения Кировского района Ленобласти была проведена оперативно-профилактическая операция "Сообщи, где торгуют смертью". В результате опергруппой задержан 65-летний местный житель, дома у которого было найдено 490 кустов конопли. Об этом стало известно Piter.TV.

Также полицейские обнаружили 1302,5 грамм марихуаны и оборудование для культивации. Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ, по п. "а" ч.2 ст.231 УК РФ.

Подозреваемого задержали.

Ранее мы сообщили о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти трое неизвестных избили и похитили мужчину.

Фото: Piter.TV