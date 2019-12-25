Житель Ленобласти умер в лесу во время похода за грибами

В полицию с сообщением о пропаже обратилась дочь пенсионера.

В Ленобласти в лесу нашли мертвым пенсионера, который отправился в лес за грибами. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию утром 8 августа обратилась жительница деревни Большой Сабск. Она заявила, что вечером 7 августа ее 75-летний отец пошел за грибами и не вернулся. Мужчина уехал на синем Chevrolet.

Полицейские подключили к делу волонтеров. Вечером 9 августа в лесу нашли тело пропавшего грибника. Специалисты устанавливают точную причину смерти.

Ранее в лесу возле Лодейного Поля нашли тело в мешке. Для определения личности погибшего и причин смерти труп был передан экспертам-криминалистам.

Фото: pexels