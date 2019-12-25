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В лесу возле Лодейного Поля найдено тело в мешке
Сегодня, 12:04
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В лесу возле Лодейного Поля найдено тело в мешке

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Полиция проводит опознание трупа, долгое время пролежавшего в земле возле Ленинградского шоссе.

8 августа в десять часов житель Лодейного Поля обнаружил в лесу возле Ленинградского шоссе тело, завернутое в полиэтиленовый мешок. Из пакета наружу торчала одна лишь обувь. О своей находке мужчина сразу сообщил в полицию. 

По данным источника Piter.TV в правоохранительных органах, прибывшие на место полицейские, вскрыв пленку, смогли определить лишь тот факт, что тело пролежало в лесу длительный период времени. Для определения личности погибшего и причин смерти труп был передан экспертам-криминалистам; в данный момент проводится комплекс экспертиз. 

Ранее грибники обнаружили человеческие останки возле озера Каменка. 

Фото: Pexels

 

Теги: лодейное поле, найдено тело, опознание, труп в земле
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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