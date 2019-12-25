В лесу возле Лодейного Поля найдено тело в мешке

Полиция проводит опознание трупа, долгое время пролежавшего в земле возле Ленинградского шоссе.

8 августа в десять часов житель Лодейного Поля обнаружил в лесу возле Ленинградского шоссе тело, завернутое в полиэтиленовый мешок. Из пакета наружу торчала одна лишь обувь. О своей находке мужчина сразу сообщил в полицию.

По данным источника Piter.TV в правоохранительных органах, прибывшие на место полицейские, вскрыв пленку, смогли определить лишь тот факт, что тело пролежало в лесу длительный период времени. Для определения личности погибшего и причин смерти труп был передан экспертам-криминалистам; в данный момент проводится комплекс экспертиз.

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