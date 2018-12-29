Житель Ленобласти три дня держал в плену и избивал экс-возлюбленную

В полицию обратилась потерпевшая.

Полиция Ленобласти задержала жителя Волосовского района, который три дня держал в плену и избивал экс-сожительницу. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

К стражам порядка обратилась сама потерпевшая. Она рассказала, что экс-возлюбленный заманил ее к себе домой 18 января. На протяжении трех дней он удерживал ее в своей квартире и периодически избивал ногами и руками.

В настоящий момент мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Фото: pixabay.com