Житель Ленобласти три дня держал в плену и избивал экс-возлюбленную

Полиция Ленобласти задержала жителя Волосовского района, который три дня держал в плену и избивал экс-сожительницу. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
К стражам порядка обратилась сама потерпевшая. Она рассказала, что экс-возлюбленный заманил ее к себе домой 18 января. На протяжении трех дней он удерживал ее в своей квартире и периодически избивал ногами и руками.
В настоящий момент мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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Фото: pixabay.com
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