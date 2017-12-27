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В Ленобласти мужчина спрятал наркотики у себя в животе
Сегодня, 10:58
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nadiputintseva
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В Ленобласти мужчина спрятал наркотики у себя в животе

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Амфетамин извлекли из задержанного в больнице.

В Ленинградской области  правоохранительные органы задержали местного жителя за незаконное хранение наркотиков в желудке.

По информации пресс-службы МВД на транспорте, 37-летний официально безработный, чтобы избежать подозрений проглотил пакет с крупной партией амфетамина. Поедателя психотропов доставили в больницу, где ему провели эндоскопию. В результате исследования медики извлекли вещество, упакованное в полиэтилен.

По факту случившегося ведется проверка. Стоит отметить, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В отношении мужчины завели еще одно уголовное дело по статье "незаконное хранения психотропных веществ, совершенное в крупном размере".

Напомним, ранее Piter.tv писал, что петербуржец сел на 3 года за покупку наркотиков на биткоины в Польше.

Теги: наркотики , незаконное хранение наркотиков , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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