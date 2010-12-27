Житель Ленобласти может отправиться в тюрьму за роман с 16-летней девушкой

Парню грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

В Волховском районе местный житель может отправиться в тюрьму за роман с несовершеннолетней девушкой.

О происшествии стало известно 24 ноября. Полицейские получили заявление от 34-летней женщины. Она рассказала, что её 16-летняя дочка несколько раз вступала в половую связь с 21-летним парнем. По словам неравнодушной матери, это происходило в комнате коммунальной квартиры, расположенной на улице Лукьянова. Подростки в течение полугода регулярно проводили время вместе. Также стражам порядка стало известно, что влюбленная пара не обременена работой или учебой.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так как на момент подачи заявления, школьнице еще не было 16-ти лет.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Кингисеппе за сутки обокрали две автошколы.

Фото: pixabay.com