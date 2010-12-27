В Кингисеппе за сутки обокрали две автошколы

Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).

В Кингисеппском районе разыскивают вора, который за ночь обворовал две автошколы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 24 ноября. Полицейские получили заявление от 39-летнего директора автошколы. Он заявил, что в период с 23 по 24 ноября злоумышленник проник в помещение автошколы, расположенной на улице Карла Маркса. Там он похитил ноутбук и ключи от автомобиля. После этого полицейские получили новое заявление от 56-летнего мужчины. Он сообщил стражам порядка, что в аналогичный период из его автошколы на Крикковском шоссе исчезли деньги из сейфа. Вор унес порядка 300 тыс. рублей, ноутбук и документы.

По факту совершенных преступлений проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти неизвестный пытался вскрыть банкомат в торговом центре.

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